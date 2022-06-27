شاهد.. بكاء حارس الاتحاد بعد خسارة الدوري 

طلال الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، بكاء حارس نادي الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي، بعد خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الإتحاد فشل في تحقيق لقب الدوري بعد التعادل السلبي أمام الباطن، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأهدر المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، العديد من الفرص السهلة، التي كادت أن تمنح فريقه، الثلاث نقاط الغالية.

وألغى حكم المباراة، هدفًا لحمد الله، في الدقيقة 88، بعد العودة إلى تقنية الفيديو “فار”؛ ليحرم الاتحاد، من الفوز