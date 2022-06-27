صالح النعيمه: مبروك للهلال البطولة الـ 65 في تاريخه المرصع بالذهب

ماجد محمد(صدى):

قدم قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال سابقاً، صالح النعيمة، التهنئة إلى نادي الهلال وفريقه وجمهوره بمناسبة تتويجه بطلا لدوري المحترفين.

وأضاف :”ألف مبروك لمجلس إدارة الهلال وكافة منسوبيه ، ألف مبروك للجهاز التدريبي والطبي ، ألف مبروك لنجومنا الأبطال ، ألف مليون مبروك لجمهور الهلال العظيم، حصول فريق نادي الهلال على الدوري الـ 18 والثالث على التوالي والبطولة الـ 65 في تاريخه المرصع بالذهب”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فاز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.