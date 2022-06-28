بالفيديو .. خالد البلطان : اليوم قبرنا مقولة الأربع الكبار

نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي الشباب إن بتعادله سلبيا اليوم أمام فريق الأهلي، اليوم، في ملعب الملز دفن مقولة الأربع الكبار.

وتابع “البلطان” في تصريحات له عقب المباراة:” في ملعب الملز قبرت بيدي مقولة الأربع الكبار التي كرستها وسائل الإعلام منذ أكثر من 50 عاما”، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأضاف أن الإعلام كرس قضية الأندية الكبار في القمة كأنها قضية ممنوع الاقتراب منها، لافتا إلى أن الوضع الطبيعي للرياضة أن بعض الأندية تظهر بالدوري الممتاز وأخرى تختفي، مؤكدا أن نادي الهلال يعد من أكبر الأندية.

وأكد أن الرؤية والدعم الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للرياضة جعلت كل الأندية قادرة على التنافس وتحقيق البطولات.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هبط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل سلبيا مع الشباب، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.