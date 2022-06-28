فيديو.. الشباب للأهلي: وداعية يا أعز الناس
عاش النادي الأهلي ليلة صعبة، بعد إعلان هبوطه رسميا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى أندية الدرجة الأولى، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدوري.
ومن جانبه نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب مقطعا من أغنية: وداعية يا أعز الناس، موجهة للنظيره الأهلي.
وجاء هبوط الأهلي بعد تعادله مع الشباب 0 -0، الاثنين، ليرفع الشباب رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع.
وداعية يا أعز الناس 🤍💚#الشباب pic.twitter.com/RPw4MRMSY6
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) June 27, 2022
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