أمريكا تزود أوكرانيا بـ حارسة البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

كشف مسؤولون بالإدارة الأمريكية اعتزام الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بنظام صواريخ “أرض-جو” متقدم.

وقال مصدر مسؤول، إن الولايات المتحدة ستشتري منظومة “ناسامز” المضادة للطائرات، والتي طورتها النرويج، لتوفير قدرة دفاعية متوسطة إلى بعيدة المدى، إضافة إلى المزيد من الذخيرة للمدفعية الأوكرانية، وكذلك رادارات مضادة للبطاريات لدعم جهود كييف أمام الهجوم الروسي في دونباس.

وتعتبر “ناسامز” هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في واشنطن.