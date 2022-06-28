الكشف عن مصير دياز مع الهلال بعد التتويج بالدوري

طلال الغامدي(صدى):

كشف المدير التنفيذي بنادي الهلال، فهد المفرج، عن مصير الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وصرح المفرج بعد تتويج الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع الزميل الصحفي حمد الصويلحي، بأن إدارة الهلال والمدرب رامون دياز بينهما رغبة في التجديد، دون تحديد مدة العقد المتوقع إبرامه مع المدرب.

وقاد رامون دياز فريق الهلال لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه، بعد الفوز على الفيصلي بثنائية مقابل هدف.