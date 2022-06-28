مستشار أسري: تقبلي ملحوظات زوجك مثلما تتقبلين انتقادات المسؤولين في عملك

عادل الحربي(صدى):

وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، عدة نصائح للزوجات وكيفية التعامل مع أزواجهن.

وقال السلمان: كما تتقبلين توجيهات وانتقادات المسؤولين عنك في عملك ؛ تقبلي مقترحات وملحوظات زوجك بأريحية وطيب نفس.

كما نصح السلمان بتعامل الزوجة مع زوجها مثلما كانت قبل الزواج، قائلا: ليكن تعاملك مع زوجتك الآن كما كُنت أيام الملكة، كلام حلو، مدح إعجاب، تنويع في النزهات، شغف للقاء والسواليف، تواصل بالرسايل والفيسات المحببة، وغير ذلك .