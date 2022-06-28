جمال عارف لرئيس الاتحاد: لابد أن تعترف بالأخطاء

علي القحطاني (صدى):

علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، على خسارة نادي الاتحاد لقب دوري المحترفين للموسم الرياضي الحالي 2022، بعد تعادله السلبي أمام الباطن، وذلك في ختام دوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه عارف رسالة لرئيس الاتحاد قائلا: أحب أنمار الحائلي، وكنت أحد الذين كانوا أكثر الداعمين له لتولي رئاسة نادي الاتحاد، مضيفا: اليوم اقولها بلسان الصديق الصادق، لا بد أن تعترف بالأخطاء.

وأضاف: وإذا اعترفت واقتنعت بالأخطاء ثق تماما أن الفريق سيعود بطلا في المنصات، لن أجاملك حتى وانت تحظى بتقدير كبير مني أمام حبي وتقديري للاتحاد.

وذهب لقب الدوري للمرة الـ 18 والثالثة على التوالي إلى الهلال الذي انتصر ضد الفيصلي بهدفين لهدف، مع تعادل الاتحاد السلبي أمام الباطن.