أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.96930، العملة مقابل الريال الواحد 0.25192

– الدولار: 3.75385، العملة مقابل الريال الواحد 0.26652

– درهم إماراتي: 1.02198، مقابل الريال الواحد 0.97895

– ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.69623

– دينار أردني: 5.29464، مقابل الريال الواحد 0.18896

– دينار كويتي: 12.24546 مقابل الريال الواحد 0.08173

– دينار بحريني: 9.95923، مقابل الريال الواحد 0.10046

– الريال القطري: 1.03099، مقابل الريال الواحد 0.97039

-الدرهم المغربي: 0.37533مقابل الريال الواحد 2.66836

– الجنيه المصري: 0.19990، مقابل الريال الواحد 5.00466