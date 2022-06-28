وظائف شاغرة بشركة المراعي في 4 مدن 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في “الرياض، المدينة المنورة، حائل، الخرج”.

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل1- مُبرمج بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تعليمي في علوم الحاسب، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- أخصائي تدريب بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

3- فني المحاسبة بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تعليمي في المحاسبة، وخبرة لا تقل عن سنة في

4-محاسب بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تعليمي في المحاسبة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس.

5- أخصائي تدريب أول بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، اللغة الإنجليزية)، و خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، و إجادة اللغة الإنجليزية.

6- قائد فريق – التصنيع بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تعليمي مناسب مع خبرة في المجال، وخبرة لا تقل عن سنة واحدة في ضمان جودة السلع الاستهلاكية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

7- قائد فريق – التصنيع بشرط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدبلوم في تخصص التصنيع أو ما يعادله، وخبرة 3 سنوات في منصب مُماثل في قطاع البلاستيك، وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

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