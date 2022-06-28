أبرزهم نيرة وآخرهم لبنى.. أيدى رجال تلطخ بدماء سيدات في جرائم بشعة

خاص(صدى):

شهدت الأيام القليلة الماضية جرائم بشعة ارتكبها رجال بحق فتيات وسيدات، وتنوعت طريقة القتل فيها ما بين الذبح وإطلاق النار والضرب والتشويه بماء نار.

نيرة أشرف (20 يونيو 2022)

فقدت الشابة المصرية نيرة أشرف، طلبة كلية الآداب في جامعة المنصورة، حياتها أمام الجامعة إثر قيام زميلها في الجامعة ويدعى محمد عادل بقتلها وذبحها أمام المارة باستخدام سكين بعدما رفضت الزواج منه وحدوث مشادة كبيرة بينهما، وجرت إجراءات محاكمته سريعا وسط غضب عارم لبشاعة الحادث، وقضت المحكمة اليوم 28 يونيو الجاري بإعدامه بإحالة أوراقه للمفتي.

إيمان إرشيد (23 يونيو 2022)

شهدت جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، يوم الخميس الماضي، مقتل الطالبة إيمان ارشيد على رجل كان يحبها وهوه “عدي خالد عبدالله حسان”، الذي أرسل لها قبل الحادث بيوم رسالة تهديد توعد فيها بقتلها إذا رفضت الحديث معه في الجامعة، وبرغم أنه لم يكن طالبا جامعيًا إلا أنه تسلل داخل الجامعة، وأطلق 5 رصاصات عليها ما أدى لمصرعه، وانتهت مطاردة الجاني بإطلاق النار على نفسه ليلة الأحد الماضي بعدما رفض تسليم نفسه للشرطة.

شيماء جمال (26 يونيو 2022)

شهد 26 يوينو الحالي مفاجأة ضجت بها وسائل الإعلام المصرية، وذلك بعدما توجه أحد الأشخاص إلى النياية العامة المصرية من أجل الإبلاغ عن جريمة قتل المذيعة شيماء جمال، واتضح أن زوج المجني عليها هو وراء الجريمة ويدعى (أ.ح) ويشغل منصب قاضي، ونفذ جريمته منذ نحو 20 يوما، وعندما استدرج القاضي زوجته إلى مزرعة بعدما أوهمها بأنه سيشترى لها المزرعة لكن تطور الأمر ووقعت مشادة بينهما فقام بضربها على رأسها بطبنجة ثم خنقها وشوه وجهها بماء نار ودفنها، مبررا جريمته بأنه تزوجها عرفيا وانها كانت تبتزه وطلبت إعلان زواجهما ودفع 5 ملايين جنيه، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه واستكمال إجراءات التحقيق معه.

لبنى منصور (25 يونيو 2022)

قتلت الأردنية لبنى منصور في الإمارات على يد زوجها طعنا داخل مركبتها إثر خلافات أسرية بينهما، وترجع تفاصيل الواقعة عندما قدمت المجني عليها بلاغا بقيام شخص باختطاف ابنتها، وباشرت شرطة الشارقة البلاغ وتوجهت إلى الموقف الذي كانت فيه مركبة المجني عليها لكن تبين أن زوجها قام بطعنها في السيارة، وتمكنوا فيما بعد من إلقاء القبض عليه.