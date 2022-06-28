لهذه الأسباب سيارة ” كاديلاك سيليستيك“ باهظة الثمن

وكالات(صدى):

أوضح تقرير سعر سيارة كاديلاك سيليستيك، مبيناً أنها تبدأ من 300 ألف دولار أمريكي في فئة تجهيزها الأساسية.

وتطرح سيليستيك بفئات تجهيز كثيرة ومعدات لتجعل ثمنها يتجاوز حد الـ 300 ألف دولار بكثير، وفي مقارنة سريعة من داخل العلامة التجارية ، يبدأ سعر كاديلاك إسكاليد- V 2023 بحوالي 150 ألف دولار.

ولم تصرح جنرال موتورز، بأية معلومات حول تسعير سيليستيك الجديدة، كما أنه متوقع طرحها في يوليو 2023.

وأفاد التقرير ، بأن الزيادة الضخمة في أسعار كاديلاك سيليستيك جاءت بسبب رغبة جنرال موتورز في جعل إصدار كاديلاك Celestiq محدودًا ، مع خطط لبناء أقل من 500 وحدة فقط.

وأرجع التقرير سبب زيادة سعر السيارة إلى أنه سيتم بناؤها يدويًا في المركز الفني العالمي لشركة جنرال موتورز في وارن بولاية ميشيغان.