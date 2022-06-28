الأمير عبدالعزيز بن فهد يستضيف 250 حاجاً لأداء مناسك الحج

حمد الجمهور (صدى):

تكفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز باستضافة 250 حاجاً لأداء مناسك الحج على نفقته من الأشقاء السوريين الذين يعانون من الإصابات الجسدية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم توفير كل وسائل الراحة للحجاج من حيث السكن والخدمات العامة والنقل وإكمال إجراءات السفر ونقلهم عبر طائرة خاصة لمطار جدة.

وكان الحجاج السوريين قد وصلوا إلى مكة المكرمة يوم أمس على الطائرة الخاصة تمهيداً لإكمال مناسك الحج، ووجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بتقديم الرعاية الشاملة لهم في تنقلاتهم في المشاعر المقدسة وتقديم ما يحتاجونه في سبيل راحة ذوي الإصابات والإعاقة في أداء مناسكهم.

وعبر الحجاج السوريون عن شكرهم لله عز وجل على توفيقه و تيسير أداء مناسك الحج هذا العام الذي كان حلماً لهم، مقدمين شكرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما قدموا الشكر للأمير عبدالعزيز بن فهد على التكفل بحجهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم في مكة والمشاعر المقدسة، مشيدين بمبادرات الأمير عبدالعزيز الخيرية والإنسانية، سائلين الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.