افتتاح تقاطع ”الدائري الرابع“ مع ”طريق السيل“ لتسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج

مكة المكرمة(صدى):

افتتحت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل للقادمين من جهة النوارية المتقاطع أمام العابرين والقادمين من شمال مكة المكرمة باتجاه المشاعر المقدسة وجنوب مكة، إضافة إلى افتتاح جسر المعيصم للقادمين من النوارية، المتقاطع مع طريق “السيل- الشرائع”.

وأوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله زيتوني، أن الأمانة عملت على استكمال المشروع خلال الفترة السابقة، مؤكداً أنه من التقاطعات المهمة، نظرًا لأنه مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة، ويخدم العبور مباشرة إلى المتجهين للمشاعر المقدسة.