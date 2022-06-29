أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.95138، العملة مقابل الريال الواحد 0.25309

– الدولار: 3.75310، العملة مقابل الريال الواحد 0.26645

– درهم إماراتي: 1.02178، مقابل الريال الواحد 0.97868

– ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67821

– دينار أردني: 5.29358، مقابل الريال الواحد 0.18891

– دينار كويتي: 12.23871 مقابل الريال الواحد 0.08172

– دينار بحريني: 9.95422، مقابل الريال الواحد 0.10047

– الريال القطري: 1.03079، مقابل الريال الواحد 0.97013

-الدرهم المغربي: 0.37242مقابل الريال الواحد 2.68789

– الجنيه المصري: 0.19964، مقابل الريال الواحد 5.00895