أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3.95138، العملة مقابل الريال الواحد 0.25309
– الدولار: 3.75310، العملة مقابل الريال الواحد 0.26645
– درهم إماراتي: 1.02178، مقابل الريال الواحد 0.97868
– ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67821
– دينار أردني: 5.29358، مقابل الريال الواحد 0.18891
– دينار كويتي: 12.23871 مقابل الريال الواحد 0.08172
– دينار بحريني: 9.95422، مقابل الريال الواحد 0.10047
– الريال القطري: 1.03079، مقابل الريال الواحد 0.97013
-الدرهم المغربي: 0.37242مقابل الريال الواحد 2.68789
– الجنيه المصري: 0.19964، مقابل الريال الواحد 5.00895
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