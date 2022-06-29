بالفيديو.. جستنيه يوضح سببًا جعله يبكي

ماجد محمد(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عدنان جستنيه، السبب الذي جعله يبكي، قائلًا أن “خير الحقيقة ما يبكي”.

وقال عدنان جستنيه، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن الحقيقة التي عاشها مع الاتحاد منذ عامين لم تكن وهمًا وهي ما جعلته يبكي، وقدم مشاعره وآرائه الصادقة؛ حيث أثر فيه نادي الاتحاد وجماهيره وإدارته.