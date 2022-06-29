الحصيني يتوقع أمطار متفاوتة على مرتفعات عدة مناطق

الرياض(صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات الباحة عسير وجازان واليمن وعُمان، فضلًا عن رياح نشطة مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية والخليج.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان خاصة الساحلية.