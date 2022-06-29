الزمالك المصري يهنئ الهلال بعد الفوز بلقب الدوري

ماجد محمد(صدى):

قدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتهنئة إلى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال ومجلس الإدارة وجماهيره بمناسبة الحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021-2022.

وشدد رئيس الزمالك على عمق العلاقات التاريخية بين ناديي الزمالك والهلال متمنياً دوام التوفيق للزعيم في البطولات القادمة.

وتوج نادي الهلال بلقب الدوري للمرة 18 في تاريخه عقب الفوز في المباراة التي جمعته والفيصلي في الجولة الختامية من البطولة بنتيجة 2-1.