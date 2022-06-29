ضبط مخالف لنقله الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في تبوك

تبوك(صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطناً مخالفًا لنظام البيئة، يعمل على آلية يستخدمها في نقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.