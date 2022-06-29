ضبط مخالف لنقله الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في تبوك
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطناً مخالفًا لنظام البيئة، يعمل على آلية يستخدمها في نقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
فوق الرمال الحمر[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 28 دقيقة
أعتقد أن الضرر البيئي جراء تجريف التربة سيحدث سواء بترخيص أو بدون ترخيص .. الحقيقة أن أكثر استخداماتنا
للتربة من باب الترف ..فالملاحظ ازدياد مشاهدة شحنة رمل براقة أمام كثير من البيوت لنقلها داخله كتربة زراعية من أجل تجديد تربة حديقة البيت ..وعليه أتمنى وقف هذا الترف .. ثمة معالجات بديلة للتربة الحدائقية إذا أصابها الوهن كالأسمدة وماشابه بدلاً من تبديلها الموسمي وهذا سيساهم بلا شك في الحد من الإستخدام الجائر للتربة البكر.