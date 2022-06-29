ديوان المظالم: 2 مليون مستفيداً من خدمة الاطلاع على الأحكام في منصة معين

الرياض(صدى):

أوضح ديوان المظالم ممثلًا في فريق عمل تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة الاطلاع على الأحكام عبر منصة معين الرقمية بلغ 2,354,680 مستفيداً منذ إطلاق الخدمة, مشيراً إلى أن الخدمة تتيح الاطلاع على الأحكام الصادرة من محاكم الديوان بشكلٍ رقمي وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

ويهدُف ديوان المظالم من خلال هذه الخدمة إلى تيسير سُبل التقاضي وتقليص أمده سعيًا لتحقيق أحد أهم مستهدفات ديوان المظالم والمتمثل في تحقيق العدالة الناجزة عبر جميع تعاملاته القضائية.