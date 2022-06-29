مؤشر سوق الاسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.5 % مغلقا عند 11727 نقطة (+ 56 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 39.20 ريال، وأغلق سهم “الأهلي السعودي” عند 68.30 ريال (+3 %).

وأنهت أسهم “سابك” و”بنك ساب” و”العربي الوطني” و”المراعي” و”المتقدمة” و”المجموعة السعودية” و”مجموعة تداول” و”بترورابغ” و”ينساب” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدرت أسهم “متطورة” و”الباحة” و”جبسكو” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 84.70 ريال.

وهبط سهم “سابك للمغذيات” بنسبة 1 % عند 142 ريالا، وسط تداولات تجاوزت الـ1.8 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريالات للسهم عن النصف الأول 2022.

وأغلق سهم “سدافكو” عند 165.80 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية بواقع 3 ريالات للسهم.