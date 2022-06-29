الخطوط السعودية تُجري قرعة الرحلات الداخلية لحملات الحج

جدة(صدى):

أجرت الخطوط السعودية مراسم قرعة الرحلات الداخلية لمؤسسات وشركات حجاج الداخل لخدمة مدن الرياض والدمام والقصيم والهفوف، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية استعرضت خلالها الاستعدادات الخاصة بحملات الحج الداخلي.

وأقر الاجتماع الذي تم بمدينة جدة بحضور رئيس قطاع الحج والعمرة بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عامر آل خشيل، وممثلي شركات حُجّاج الدّاخل، وممثل عن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل، زيادة في عدد الرحلات والسعة المقعدية لمواكبةً موسم الحج ، إلى جانب استعراض اشتراطات الدخول في القرعة والتزاماتها بما يحقق الشفافية ومصلحة الجميع .

كما أجريت القرعة لرحلات “السعودية” وفق المعايير المتبعة في هذا الشأن، حيث تٌوفر وفق خطتها طائرات إضافية ذات سعة مقعدية كبيرة مخصصة لرحلات الحج ، وتٌقدم جدول رحلات مناسب بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.