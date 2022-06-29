شيرين عبدالوهاب تنفي تعرضها للسرقة من حسام حبيب

القاهرة(صدى):

تفاعلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع أسئلة متابعيهت عبر حسابها في إنستغرام، وكان من أبرز تلك الأسئلة ما تعلق بمشاكلها مع زوجها السابق حسام حبيب.

واستفسر أحد المتابعين عن حقيقة سرقة أموالها من طليقها حسام حبيب، وما إذا كان قد هددها بالسلاح بالفعل، وهو ما كثر الحديث عنه خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع.

وقالت شيرين: “بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا بل بالعكس تماما أنا ما عرفش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما وهو كان بيحافظ على مالي ودي صراحة عشان دي حاجة هسأل عليها قدام ربنا”.

وتساءل آخر: “هو بجد حسام رفع عليكي سلاح؟”؛ لترد شيرين قائلة:”طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كدة وبرده دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا”، مؤكدة أنها تسعى في الفترة الحالية إلى تطوير ذاتها.