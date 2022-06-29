الهلال يحدد مستقبل المعيوف والبليهي 

ماجد محمد(صدى):

حسم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مصير حارس الفريق عبدالله المعيوف، والمدافع علي البليهي، خلال الفترة المقبلة.

وتتجه إدارة الهلال لتجديد عقد عبد الله المعيوف وعلي البليهي، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، الذي تحتضنه مدينة برمنجهام البريطانية، خلال الفترة من 29 يوليو حتى 13 أغسطس المقبلين، وفق صحيفة “الرياضية”.

يذكر أن إدارة الهلال أعلنت تمديد عقد المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لمدة عام عقب تتويج الفريق مساء الإثنين بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي