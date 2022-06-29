كاريلو: لم أنم بعد ابتعادنا على الدوري وسعدت بحصد اللقب

نواف السالم(صدى):

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أندريه كاريلو، سعادته بعدما تمكن فريقه من حصاد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كاريلو: “لم أنم بعد ابتعادنا في بداية الموسم، كنا ننتظر اللحظة المناسبة. نحن أبطال، وذلك بحسب ما ذكره لصحيفة “futbolperuano” البيروفية.

وتابع : “كانت روح الفريق هي السر كان هذا العام معقدًا للغاية بالنسبة لنا، خاصة بالنسبة لي حيث تعرض لإصابتين. سعيد جدًا بحصد لقب هذا الدوري، الذي ظن الجميع أننا سنخسره، باستثناءنا”.

وأشادت الصحيفة البيروفية بأداء الهلال، مضيفا أن الهلال واجه تحديًا كبيرًا ، وكان عليه القتال شبرًا شبرًا في كل جولة ليحتلوا المركز الأول في الدوري السعودي، وذلك بعد أن كانوا خلف المتصدر الاتحاد بـ 16 نقطة”.