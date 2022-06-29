بالفيديو.. نصائح لتلميع السيارة وحماية هيكلها

أميرة خالد(صدى):

تتعرض السيارات لعوامل خارجية مثل الحرارة والغبار التي تؤثر على هيكلها ومظهرها الجمالي، لذا يهتم مالكي السيارات بتلميعها.

وينصح مختص في تلميع السيارات فخري الفتاحي بوضع حماية في مقدمة السيارة خاصة عند الرحلات والسفر، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “السعودية”.

ونصح أيضا بوضع مادة النانو سراميك التي تحمي هيكل السيارة من العوالق الترابية وبقايا الطيور، ومراجعة تقييم المحلات والمنتجات قبل الشراء واختيار أفضل المحلات والمنتجات.