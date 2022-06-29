أسعار سيارات أودي في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تحظى سيارات أودي بقبول لدى بعض محبي السيارات، وتأتي هذه السيارة بعدة أنواع، وتتراوح أسعارها ما بين 189 ألف ريال إلى 720 ألف ريال.

وتعد الفئة الأولى ديزاين من اودي Q3 2022 أرخص نوع، حيث يبلغ سعرها 189 ألف ريال، شاملة الضريبة واللوحات، ويضم هذا الموديل أنواع أخرى لكن بأسعار أعلى مثل الفئة الثانية سبورت باك محرك 1.4 لتر التي تأتي بسعر 210 ألف ريال، والفئة الثالثة سبورت باك محرك 2.0 لتر بسعر 255 ألف ريال، والفئة الرابعة سبورت باك RS بسعر 358 ألف ريال.

ويبلغ سعر الفئة الأولى اس لاين اودي Q5 2022 بسعر 260 ألف ريال، والفئة الثانية اس سبورت باك بسعر 295 ألف ريال، في حين يبلغ سعر اودي EQ7 399 ألف ريال، واودي A6 2022 بسعر 235 ألف ريال، واودي A4 2022 بسعر 215 ألف ريال

وتتنوع أسعار اودي Q8 2022، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى اليقانس 395 ألف ريال، والفئة الثانية بلاك اديشن 469 ألف ريال، والفئة الثالثة RS بسعر 720 ألف ريال.