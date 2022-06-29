الجراد وطيور الدوري

في مرحلة ما قبل النفط كان الجراد في دول الخليج العربي يعتبر من الوجبات الشهية وكان الناس يبيتونه ليلا وخاصة في الشتاء خاصة في نجد وحينما تبزغ الشمس يجمعونه داخل أكياس كبيرة وصغيرة من جوار الأشجار التي كان يحتمي بها من البرد بل كانوا وبعد طبخه وتجفيفه يخزنونه في غرف خاصة ليعيشوا عليه ليست أياما ولا أسابيع بل أشهرا .

وبعد توفر الغذاء وتطوره وهذا من فضل الله لم يحرص الناس على ملاحقته وصيده كما كانت الحاجة ماسة له والمثل الشعبي يقول (إذا جاء الجراد أخفوا الدواء) بمعنى أن الجراد يقطف من كل شجرة يمر بها وقد تكون تلك الأشجار مما يستفاد منها في تشكيل أو تصنيع الأدوية في وقت الكثير من الناس لا يعرف فيه الأدوية سوى الشعبية.

واليوم يطارد الجراد بالسموم بكل قوة بحجة أنه يتلف المزارع والأشجار ؛ بعد كل ما سلف أقول إن التراخي عن ملاحقة أسراب الجراد بالسموم لا أظن أن في الأمر مشكل لا سيما وأن النتائج لم تكن جيدة كما يراد منها ونعلم أن الجراد مما خلقه الله وأباح أكله ميتا كما في الحديث الصحيح (عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أُحلِّت لنا ميتتان ودمانِ فأما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدَّمَان، فالكَبِد والطِّحال))؛ والسؤال لم يحرم الناس مما أحله الله؟ وبسبب محاربته أصبح الكثير من الناس لا يعرفونه وإن كانوا يقرأون عنه خاصة الشباب والأطفال الذين سممت أفكارهم بأن الجراد لا يؤكل ويصفونه بالصوارير.

ولذا لو دخلت جرادة في المنزل تحصل المعركة لقتلها ويشمئز منها الأطفال بل يخافونه ؛ ومن هنا أدعو وزارة المياه والبيئة والزراعة إلى ترك أسراب الجراد تمر ببلادنا ليتمتع به البعض من محبيه وليتعرف عليه الصغار ويطرد من المزارع والأشجار بالطرق البدائية المعروفة عند الآباء والأجداد بعد أن يأكل ما كتب الله له ؛ ولم يخلقه الله عبثا بل هو ممن يسبح الله (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبيح يعتبر الجراد من الأكلات المفضلة لدى بعض الشعوب في قارة آسيا والدول العربية خاصة جمهورية اليمن، وحسب ما اطلعت عليه أن للجرائد فوائدا منها إن الجراد غني جداً بالبروتين بنسبة 62%، ودهون بنسبة 17%، ومواد عضوية بنسبة 21% ومنها: المنجنيز، والكالسيوم، والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم، والفسفور وغيرها، كما أنه ينشط الجسم وذلك لأن الجراد يتغذى على أغلب الأشجار والنباتات البرية والنباتات العطرية والطبية. ولم اطلع على اية اضرار من اكله غير المرشوش بالمبيدات وأكله لما كتب له من المزروعات والأشجار.

وإلى الجزء الثاني انشاء الله.