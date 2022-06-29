تطور جديد بشأن قضية فهد المولد مع المنشطات

نواف السالم(صدى):

يجهز محامي لاعب الاتحاد فهد المولد، ملفا متكاملا للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة المنشطات بإيقافه لـ18 شهرا.

وتضمن الملف الذي سيقدمه محامي فهد المولد الدفوعات التي تؤكد سلامة موقفه، من جراء المادة المحظورة التي تم إيقافه على ضوئها، رغم التقرير الطبي الذي يوضح أن المادة عبارة عن دواء صرف له من قبل الطبيب المعالج لحالته الصحية، بحسب “عكاظ”.

ووفق للمعلومات الواردة فإن محامي المولد ولجنة المنشطات يسعيان لاختيار محكمين لكل منهما من أجل إعاد النظر في قرار إيقافه أمام مركز التحكيم الرياضي.