مركز دعم اتخاذ القرار يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين
أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022م، لحديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات.
وأوضح المركز شروط التقدم :
1- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة للمسار.
2- أن يكون حديث التخرج وألا تتجاوز سنوات الخبرة عن سنتين.
3- الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS ، ودرجة 60 – 78 في اختبار .TOEFL
4- ألا يقل معدل التخرج عن جيد جداً (2.75 من 4 ، 3.75 من 5) أو ما يعادلها
وأشار إلى أن التقديم متاح من اليوم وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م، وذلك من خلال الموقع
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