وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي بالرياض
كشف مجلس الضمان الصحي، عن توافر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض.
وتشمل الوظائف الشاغرة:
1- سكرتير تنفيذي بشرط حصول المتقدم على دبلوم في السكرتارية أو الإدارة التنفيذية أو تخصص مناسب، و يفضّل درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادله، و خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية.
2- مساعد مشروع بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، و لا يُشترط وجود خبرة سابقة، و إجادة اللغة الإنجليزية.
3- مسؤول أول إدارة المواهب بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، و خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
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