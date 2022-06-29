وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي، عن توافر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض.

وتشمل الوظائف الشاغرة:

1- سكرتير تنفيذي بشرط حصول المتقدم على دبلوم في السكرتارية أو الإدارة التنفيذية أو تخصص مناسب، و يفضّل درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادله، و خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية.

2- مساعد مشروع بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، و لا يُشترط وجود خبرة سابقة، و إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مسؤول أول إدارة المواهب بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، و خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

[email protected]