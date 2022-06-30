أول تعليق لرئيس الأهلي بعد الهبوط
أعلن ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي استمراره في منصبه رغم هبوط الفريق للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.
وقال النفيعي في أول تصريح له بعد الهبوط: سنعيد الأهلي لمكانه، لكننا ارتكبنا أخطاء وحاولنا إصلاح ما يمكن و لن أترك الأهلي حتى أعيده.
وتابع: اللاعبين بادروا برغبتهم في الاستمرار، موسى المحياني مستمر معنا.
وأضاف: إدارة الفريق بذلت جهوداً كبيرة خلال اليومين الماضيين للمحافظة على لاعبي الفريق المميزين للعودة إلى الأضواء.
واستكمل: أكثر جملة سمعتها من اللاعبين: كيف ستسدد وأنت في دوري الدرجة الأولى“ مؤكدًا أن إدارته تحصل دعم 100 مليون منها 76 مليون ذهبت للديون.
🚨في أول تعليق بعد الهبوط
ماجد النفيعي – رئيس #الأهلي : سنعيد الأهلي لمكانه لكننا ارتكبنا أخطاء وحاولنا إصلاح ما يمكن و لن أترك الأهلي حتى أعيده.. اللاعبين بادروا برغبتهم في الاستمرار .. موسى المحياني مستمر معنا.. التركة كبيرة والديون خيالية#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/jYZG62BNuB
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 29, 2022
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