ضبط مجرم هتك عرض طفلتين داخل أسانسير

القاهرة(صدى):

ألقت السلطات المصرية القبض على شخص أقدم على هتك عرض طفلتين شقيقتين داخل المصعد.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات الواقعة، موضحة أنه تم رصد تداول أحد المواقع الإخبارية خبر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفلتين داخل مصعد بأحد العقارات.

بالفحص تبين ورود بلاغ من سيدة تضررت خلالها من محاولة أحد الأشخاص التعدي على نجلتيها طفلتين (8 – 10 سنوات) حال صعودهما داخل مصعد العقار محل سكنهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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