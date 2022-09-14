عقدت وزارة الرياضة – اليوم – مؤتمرًا للقطاع الرياضي للحديث عن المستجدات في الساحة الرياضة بالمملكة، وذلك في قاعة الاجتماعات بأكاديمية مهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وأوضحَ مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي، أن الوزارة ستعقد هذا المؤتمر بشكل دوري وبصفة أسبوعية لتوضيح كل مايدور في الوسط الرياضي ومن مبدأ الشفافية في عمل الوزارة،وذلك بناءً على توجيهات صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لإطلاع الشارع الرياضي بكل التطورات والمستجدات الرياضية بالمملكة.

من جانبها،استعرضت صاحبةُ السموِّ الملكي الأميرة دليِّل بنت نهار بن سعود، نائب مدير عام دورة الألعاب السعودية، رؤيةَ الألعاب الأولمبية السعودية ورسالتها وأهدافها، إلى جانب نتائج تجارب الأداء في جميع الرياضات التي ستكون مشاركة في الدورة ، وكذلك إطلاق مسيرة الشعلة الخاصة بالدورة التي ستجوب أنحاء المملكة تقطع خلالها أكثر من 3500 كلم؛ ترويجاً للدورة، مبيِّنةً أن دورة الألعاب السعودية 2022 تهدف إلى اكتشاف المواهب والتشجيع على ممارسة الرياضة في المجتمع.

من جهة أخرى، تحدَّث وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد عن المبادرات التي تمَّت خلال إستراتيجية دعم الأندية التي انطلقت منتصف عام 2019َ ومعدلات النمو في الأهداف المحقَّقَة من خلال تلك المبادرات .

وتطرَّق رئيس مركز التحيكم الرياضي الدكتور محمد بن ناصر باصم عن المركز ومهام اللجان، مبيِّناً أنَّ المركزَ هو الجهة العليا والحصرية في الفصل في المنازعات الرياضية عن طريق الوساطة أو التحكيم.