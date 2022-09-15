تمكن الفريق الأول لكرةالقدم بنادي الاتحاد من الفوز على نظيره الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم .

وشهد الشوط الأول تقدم الاتحاد بهدف سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، وتمكن اللاعب ذاته من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على الخليج بثنائية نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسيواجه الاتحاد فريق النصر يوم الأحد 2 أكتوبر الجاري، في حين سيواجه الخليج فريق الباطن يوم السبت 1 من الشهر ذاته.