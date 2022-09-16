أوضحت وزارة الصحة، أن القلب هو رئيس مركز التحكم للدورة الدموية، التي تضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وذكرت أن القلب يعمل على المحافظة على ضغط الدم، والتحكم بإيقاع وسرعات معدل ضربات القلب، تخليص الخلايا من ثاني أكسيد الكربون والفضلات، إمداد خلايا الجسم بما يحتاجه من أكسجين وغذاء.

وأكدت الوزارة، أنه للحفاظ على صحة القلب، يجب أن تقلل من تناول الدهون والملح، ولا تفرط في تناول

الكافيين، ويجب أن تمارس تمارين منتظمة كالمشي، وتقلل من تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

ومن الضروري أن تتحكم بالكولسترول والضغط وسكر الدم، وتبتعد عن استنشاق المواد الكيميائية، ولا تتوتر وتقلق بشكل متكرر، وتبتعد عن التدخين.