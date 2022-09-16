كشفت وزارة التعليم، عن فتح باب التقديم على 23 فرصة قيادية لوظائف مساعد مدير التعليم للرجال والنساء في مناطق متعددة من إدارات التعليم.

وأفادت الوزارة بأن الإعلان عن هذه الفرص يأتي تعزيزًا للاستثمار في الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تمكين القدرات القيادية لمنسوبيها.

وأوضحت أن الفرص القيادية المتوفرة تشمل: 9 فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنين”، و6 فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات”، و5 فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، و3 فرص قيادية لوظائف مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة.

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، عبر منصة قادة المستقبل.