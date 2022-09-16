كشف المواطن أبو عبدالله عن تكلفة زواجه من 53 امرأة، لافتا إلى أن التكلفة كانت عبارة عن مهور وهدايا وعطايا.

وقال “أبو عبدالله ” خلال لقائه مع قناة الرسالة:” أن التكلفة تجاوزت الـ 2 مليون”، مُشيرًا إلى أنه لم يطلب من أي امرأة تزوجها بعد انفصالهما أن تعيد له المهر.

وأضاف :” مثلا تزوجت امرأة وتشاركنا في بناء منزل وبعد الزواج أعطيتها مصروفها وسافرت خارج المملكة لمدة 4 أشهر”، لافتا إلى أنه عند عودته طلبت منه زوجته مبلغ 100 ألف بحجة أنه تركها 4 أشهر بدون مصروف وأنها أنفقت هذا المبلغ طوال ال 4 أشهر، فقال لها:” أبشري ومنحها نصيبه في المنزل والذي كانت قيمته تقدر بنحو 400 أو 500 ألف.”

وتابع أبو عبدالله في حديثه:” بالنسبة للرجل المتزوج ثلاثة ويطمح في الرابعة وما عنده شيء، هذا غلطان أو يمكن أن يكون هناك شيء في بيته غير مرتاح له. ”

ولفت أن الرجل إذا تزوج ووجد المرأة التي تكون في نظره أجمل وأطيب امرأة لا يبحث عن غيرها.