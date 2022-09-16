كشف المواطن أبو عبدالله عن تكلفة زواجه من 53 امرأة، لافتا إلى أن التكلفة كانت عبارة عن مهور وهدايا وعطايا.
وقال “أبو عبدالله ” خلال لقائه مع قناة الرسالة:” أن التكلفة تجاوزت الـ 2 مليون”، مُشيرًا إلى أنه لم يطلب من أي امرأة تزوجها بعد انفصالهما أن تعيد له المهر.
وأضاف :” مثلا تزوجت امرأة وتشاركنا في بناء منزل وبعد الزواج أعطيتها مصروفها وسافرت خارج المملكة لمدة 4 أشهر”، لافتا إلى أنه عند عودته طلبت منه زوجته مبلغ 100 ألف بحجة أنه تركها 4 أشهر بدون مصروف وأنها أنفقت هذا المبلغ طوال ال 4 أشهر، فقال لها:” أبشري ومنحها نصيبه في المنزل والذي كانت قيمته تقدر بنحو 400 أو 500 ألف.”
وتابع أبو عبدالله في حديثه:” بالنسبة للرجل المتزوج ثلاثة ويطمح في الرابعة وما عنده شيء، هذا غلطان أو يمكن أن يكون هناك شيء في بيته غير مرتاح له. ”
ولفت أن الرجل إذا تزوج ووجد المرأة التي تكون في نظره أجمل وأطيب امرأة لا يبحث عن غيرها.
أبو عبدالله يكشف كم كلفته زيجاته الـ53 ماديا؟#سهرة_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/ZWaDxWMDil
— ETH Merge (@alresalahnet) September 15, 2022
هل هناك حديث عن الرسول صلى الله علية وسلم يقول ..لا بارك الله في رجل مزواج مطلاق؟؟؟
هل هناك حديث عن الرسول صلى الله علية وسلم يقول ..لا بارك الله في رجل مزواج مطلاق؟؟؟