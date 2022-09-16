كشفت الفنانة المصرية نهى العمروسي حقيقة تعاطيها للمخدرات، كما تحدثت من جديد عن قضية ابنتها نازلي والتي عرفت إعلامياً باسم قضية الفيرمونت.

وقالت نهى العمروسي أنها لا تتعاطى المخدرات وأكدت خضوعها لتحاليل المخدرات والتي أثبتت عدم تعاطيها لأي نوع من هذه الأنواع أو حتى السجائر.

وأكدت أن سبب تغير ملامحها هو مرض الغدة، لافتة إلى أنه نفس المرض الذي كانت تعاني منه أم كلثوم.

و بشأن قضية الفيرمونت الشهيرة التي شغلت الرأي العام المصري خلال العام الماضي، قالت نهى العمروسي إنها قصرت في حق ابنتها وأخطأت في تربيتها.

واستمرت قضية الفيرمونت حوالي 9 أشهر وأثبتت التحريات مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاص حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حد الكفاية ضد المتهمين لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.