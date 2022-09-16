انتهت مباراة التعاون وضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، وكذلك لقاء أبها والفيحاء بذات النتيجة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وسجل لاعب التعاون أنتوليتش في مرماه الهدف الأول في الدقيقة (50) ، بينما وضع هدف ضمك اللاعب دوراتي في الدقيقة (70) ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .

كما وضع هدف أبها اللاعب صالح العمري في الدقيقة (65) ووضع هدف الفيحاء نواكايمي في الدقيقة (87) .

وسيواجه التعاون‬⁩ ⁧‫الهلال‬⁩ الأحد 2 أكتوبر ، وضمك‬⁩ يلاقي ⁧‫الطائي‬⁩ السبت 1 أكتوبر. فيما يواجه الفيحاء الشباب الأحد 2 أكتوبر وأبها يلاقي الفتح في اليوم ذاته.