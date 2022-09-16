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الجمعة16 سبتمبر

وزير الرياضة يكرِّمُ 16 فائزاً بكؤوس مهرجان وليِّ العهدِ للهجن 2022م

منذ 25 ثانية
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وزير الرياضة يكرِّمُ 16 فائزاً بكؤوس مهرجان وليِّ العهدِ للهجن 2022م
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كرَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن اليوم 16 فائزاً بكؤوس فئات الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا في أشواط المرحلة النهائية بمهرجان وليِّ العهد للهجن 2022 بواقع اربعة فائزين في كل فئة، وذلك بحضور سموِّ رئيس الاتحاد الأمير فهد بن جلوي قبل يومٍ واحد من الحفل النهائي للمهرجان والمنتظر إقامته يوم غد برعاية كريمة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وكان الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه، وبطشان بن صالح اليامي، وحمد بن محمد القرح ، ومانع بن علي الشامسي، قد حققوا كؤوس الحقايق للمهرجان.

وفي كؤوس اللقايا فاز الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه، ومانع بن علي الشامسي، وعامر بن سعد المري.

وفي فئة الجذاع فاز بكؤوسها الأربعة الشيخُ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وحمد بن غانم الكواري، ومحمد بن سهيل العامري، فيما ذهبت كؤوس الثنايا لسيح السلم الإماراتية، وعامر بن راشد المري، وعبدالهادي بن خليل منصور الشهواني، ومحمد بن حمد المري.

 

 

 

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