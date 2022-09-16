تغلب فريق الهلال على نظيره الوحدة بـ 3 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ووضع الهدف الأول للهلال عن طريق موسى ماريغا في الدقيقة 58 ، وسجل الثاني للهلال اللاعب إيغالو في الدقيقة 78، وأضاف الثالث لوسيانو فييتو في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة حصل الهلال على 3 نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ، ويتجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره التعاون يوم 2 أكتوبر ، بينما يستضيف الوحدة، نظيره الاتفاق يوم 1 أكتوبر.

‌🎥 قذيفة من ماريغا يفتتح بها التسجيل ⚽🔥 #️⃣ #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/gUDF6HGZop — دوري روشن السعودي (@SPL) September 16, 2022