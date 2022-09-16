فسرت الأخصائية النفسية، نوف القنيبط، سبب فشل زواج بعض المواطنين من أجنبيات، لافتة إلى أن هناك حالات لزواج تم بين مواطنين وسيدات أجانب انتهت بندم الزوج ورحيل الأجنبية وترك أطفالها وزوجها والعودة لبلادها.

وأرجعت سبب ذلك لكون أن الأجنبية لا تعرف أو لم تتأقلم مع عادات وتقاليد المجتمع الذي تعيش فيه، فضلا عن عدم وجود فكرة حل المشاكل والصبر عليها لبقاء الأسرة بعكس ما تفعله بعض المتزوجات من المواطنات، كما أن نسبة الاستقرار النفسي والزواجي بين الأزواج تكون أكبر إذا كانوا من نفس الجنسية.

وذكرت أن الزواج مسؤولية وحب واحترام ومودة ويجب على الفرد أن يحدد هدفه من الزواج وأن يدرج الهدف الرئيسي منه ، مضيفة أنه ليس كل الأفراد جديرين بالزواج وتولي مسؤولية الإنجاب، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وحثت الشباب والفتيات إلى عدم تصديق المظاهر الكذابة لمشاهير السوشيال ميديا، فضلا عن أن حياة بعض المشاهير ليست كما يدعون، مؤكدة أنه ليس من المعقول أن تكون حياة المشاهير من ماركة لماركة ومن طائر لطائرة ومن بلد لبلد، خاصة وأن رؤساء العالم لا يفعلون مثلما يدعي المشاهير.