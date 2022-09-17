شهدت إيران في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، احتجاجات غاضبة في العاصمة طهران، بميدان الأرجنتين، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة فيما ردد المحتجون شعار ”الموت للديكتاتور“، قاصدين به المرشد علي خامنئي.

وكانت الشابة الإيرانية قد توفيت بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها، على يد ”شرطة الأخلاق“ في طهران، وفق ما أفادت عائلتها والتلفزيون الرسمي، ما دفع بناشطين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها ”المشبوهة“.

والفتاة 22 عامًا، كانت في زيارة إلى طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الشرطة يوم الأربعاء، المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

ونقلت وسائل إعلام عن أسرتها قولها، إنها نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة من اعتقالها ثم توفيت.

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