كشف حارس المنتخب الوطني والهلال السابق محمد الدعيع، كواليس الخسارة التي تلقاها الأخضر في كأس العالم 2002 بكوريا واليابان.

وقال الدعيع في تصريحات تلفزيونية: “كنت أشتكي مع قوة الإضاءة في الملعب المغطى قبل مواجهة ألمانيا بكأس العالم 2002، وتحدثت وتناقشت مع الحارس الألماني أوليفر كان في هذا الشأن”.

وأضاف: “المنتخب الألماني ركز على الكرات العرضية، وهذا ما حدث في مباراة الثمانية، وبسبب قوة الإضاءة كان من الصعب الارتقاء ورؤية الكرات العرضية”.

وتابع: “المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه كان يرتقي ويرى الكرة، لكن أنا كنت لا أستطيع الخروج ورؤيتها بسبب قوة الإضاءة”.

يذكر أن الأخضر قد تلقى هزيمة أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في مونديال 2002 الذي احتضنته كل من كوريا الجنوبية واليابان.