كشف حارس المنتخب الوطني والهلال السابق محمد الدعيع، كواليس الخسارة التي تلقاها الأخضر في كأس العالم 2002 بكوريا واليابان.
وقال الدعيع في تصريحات تلفزيونية: “كنت أشتكي مع قوة الإضاءة في الملعب المغطى قبل مواجهة ألمانيا بكأس العالم 2002، وتحدثت وتناقشت مع الحارس الألماني أوليفر كان في هذا الشأن”.
وأضاف: “المنتخب الألماني ركز على الكرات العرضية، وهذا ما حدث في مباراة الثمانية، وبسبب قوة الإضاءة كان من الصعب الارتقاء ورؤية الكرات العرضية”.
وتابع: “المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه كان يرتقي ويرى الكرة، لكن أنا كنت لا أستطيع الخروج ورؤيتها بسبب قوة الإضاءة”.
يذكر أن الأخضر قد تلقى هزيمة أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في مونديال 2002 الذي احتضنته كل من كوريا الجنوبية واليابان.
#مع_عزيز | محمد الدعيع: اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزه استغل نقطة قوة الإضاءة في الملعب أثناء مباراة ألمانيا في كأس العالم 2002.@MohammedAlDeaye
#SSC pic.twitter.com/KMvKtAWTr6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2022
وقتها فضحتنا السعودية كنت أتناقش أنا وأصحابي الأمريكان في الإنترنت ويعيرونني بثمانية صفر وكانت السعودية ماهي معروفة ما يعرفون عنها شيء إلا هالثمانية صفر إلا جاتنا من ألمانيا وشهرتنا