أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، حكم الصلاة والأظافر طويلة ولو كانت نظيفة.

وقال الخضير: “ترك الأظافر والشَّعر أكثر من أربعين يومًا كما جاء في الحديث الصحيح لا يجوز، فلا بد من تقليمِ الأظافر وحلقِ ما يُحلق من الشَّعر كالشارب، والعانة، والإبط وما أشبه ذلك، في مدةٍ لا تتجاوز الأربعين يومًا، وإذا تركها أكثر من ذلك فقد أثم”.

وأضاف: “أما تأثيرها على الصلاة فلا أثر لها في الصلاة، ما دامت نظيفة ولا تمنع من وصول الماء إلى البشرة فإن الصلاة حينئذٍ صحيحة، مع ارتكابه لإثم التأخير فوق الأربعين”.