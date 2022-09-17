في واقعة غريبة من نوعها قرر رجل في السودان أن يعفو عن زوجته وصديق عمره رغم ضبطهما في وضع مخل داخل منزله.

وكان الرجل يعمل كسائق ويغيب عن منزله لفترات طويلة بسبب طبيعة عمله، وشك الزوج في أمر زوجته وصديقه حتى قرر أن يوهم زوجته بأنه مسافر، وعاد في اليوم التالي ليرى صديقه بمنزله رفقة زوجته الخائنة.

وقام الرجل بتطليق زوجته وعفا عن صديقه الخائن، ليذهب الأخير إلى والده ليحكي له ما حدث.

والأغرب من تصرف الزوج، هو تصرف والده صديقه الخائن، حيث طلب التحدث مع الزوج المخدوع وقام بتطييب خاطره وأشاد بحكمته وقرر تزويجه من إحدى بناته.