شهدت طهران في الساعات الماضية انقطاع كبير لخدمات الإنترنت، وذلك تزامنا مع احتجاجات ليلية واسعة، وكذلك أنباء تدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكانت مصادر قد كشف أن خامنئي طريح الفراش ويخضع لمراقبة الأطباء بعد مرض خطير اضطره لإلغاء اجتماعاته والمظاهر العامة الأسبوع الماضي.

وأفادت المصادر بأن خامنئي، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي بسبب انسداد الأمعاء بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وتزامنا مع تلك الأحداث خرجت احتجاجات غاضبة في العاصمة طهران، بميدان الأرجنتين، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة فيما ردد المحتجون شعار ”الموت للديكتاتور“، قاصدين به المرشد علي خامنئي، والتي توفيت جراء القبض عليها.

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