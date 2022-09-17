احتفت الصحف العالمية بفوز الهلال على الوحدة 3-0، مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن للمحترفين.

وقالت صحيفة “ole” الأرجنتينية: “لوسيانو فييتو يُسجل مع الهلال في الفوز 3-0 على الوحدة ويصل إلى 12 نقطة في الدوري السعودي من 4 مباريات”.

فيما ذكرت صحيفة “ovacion” البيروفية أنه: “وصل الهلال إلى انتصاره الرابع على التوالي في الدوري السعودي مع تواجد أندريه كاريلو أساسيًا، الهلال في حالة رائعة وقدم بداية ممتازة في البطولة المحلية وحقق 12 نقطة من أصل 12، وأحرز الفريق 8 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف”.

بينما ذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية أن: “البرازيلي ميشيل ديلغادو أهدر فرصة غريبة خلال فوز الهلال بنتيجة 3-0 على الوحدة ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي. مر اللاعب من حارس مرمى الوحدة، كانت الشباك أمامه خالية، لكنه وضع الكرة بجوار القائم بغرابة كبيرة”.

وقالت صحيفة “elcomercio” البيروفية: “اكتسح الهلال الوحدة 3-0 لكن ميشيل ديلغادو لفت الأنظار بعد الهدف المذهل الذي أضاعه.. الهلال بقيادة رامون دياز حصل على نتيجة مثالي ة، 4انتصارات في 4 مباريات وعززوا أنفسهم كقائد للبطولة برفقة الشباب”.

وعنونت صحيفة “alairelibre” التشيلية تقريرها بـ: “لقطة الموسم ظهرت في فوز الهلال على الوحدة.. أهدر البرازيلي ميشيل ديلغادو هدفًا رائعًا في الدقيقة الأخيرة، بعد مروره من الحارس وضع الكرة خارج المرمى الخالي. بعد هذه الفرصة، انفجر زملائه في الضحك، لأنهم كانوا منتصرين 3-0 على الوحدة”.