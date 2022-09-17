رأى الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن اللاعبين محمد كنو وفهد المولد من الركائز الأساسية لشكيلة الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني، للمرحلة الثانية من برنامج الإعداد لمونديال قطر 2022.
وقال الذايدي في تصريحات تلفزيونية: “كنو والمولد من الركائز الأساسية لشكيلة رينارد، وعبدالرحمن غريب ميسي ولا مارادونا ما سوى شيء في المنتخب ولا له تاريخ”.
وأضاف: “لكن كنو يبني عليه منطقة الوسط والمولد بدنياً ممتاز، واللاعبان ابتعدا الظروف معينة”، مشيرا إلى أنه يمكن تدريبهما بشكل مكثف تأهيلا لكأس العالم.
يذكر أن الأخضر سيخوض معسكرًا تدريبيًا خلال فترة التوقف القادمة سيُواجه خلاله الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وقد أعلن رينارد قائمة اللاعبين المستدعيين للمعسكر.
محمد الذايدي :
"كنو والمولد" من الركائز الأساسية لـ"رينارد" .. و"عبدالرحمن غريب" ميسي ولا مارادونا !؟ ما سوى شيء !!
سوالف رياضية ..
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malthaidy pic.twitter.com/I0EmywUUoQ
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 16, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً