رأى الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن اللاعبين محمد كنو وفهد المولد من الركائز الأساسية لشكيلة الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني، للمرحلة الثانية من برنامج الإعداد لمونديال قطر 2022.

وقال الذايدي في تصريحات تلفزيونية: “كنو والمولد من الركائز الأساسية لشكيلة رينارد، وعبدالرحمن غريب ميسي ولا مارادونا ما سوى شيء في المنتخب ولا له تاريخ”.

وأضاف: “لكن كنو يبني عليه منطقة الوسط والمولد بدنياً ممتاز، واللاعبان ابتعدا الظروف معينة”، مشيرا إلى أنه يمكن تدريبهما بشكل مكثف تأهيلا لكأس العالم.

يذكر أن الأخضر سيخوض معسكرًا تدريبيًا خلال فترة التوقف القادمة سيُواجه خلاله الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وقد أعلن رينارد قائمة اللاعبين المستدعيين للمعسكر.